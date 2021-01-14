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Госэкоинспекция в рамках рыночного надзора за качеством топлива будет принимать ограничительные меры, как запрет продажи или изъятия из обращения, в случае несоответствия топливно-масляной продукции требованиям технического регламента.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По результатам мероприятий будут приниматься постановления о применении административно-хозяйственных санкций и приниматься ограничительные меры в случае выявления отклонений от требований технических регламентов: устранение неформального несоответствия; временный или полный запрет предоставления продукции на рынке; изъятие продукции из оборота, отзыв», - детализировал глава ведомства Андрей Малеваный.

Избрание ограничительной меры для предприятия будет осуществляться учитывая Методику, утвержденную постановлением Кабинета Министров Украины № 1407 (от 26.12.11). Инспекторы согласно этому документу будут оценивать уровень угрозы, который может составлять продукция для жизнедеятельности человека.

Председатель ГЭИ также отметил, что в этом году инспекция проверит более 25 наименований топливно-масляной продукции (нефтепродукты, сжиженный газ и т.д.) на соответствие требованиям безопасности.
ForUm

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