Общественная организация «Антикоррупционный блокпост» заявила, что компания Facebook удалила страницу организации в социальной сети «под надуманными предлогами» и «без четкой аргументации».

Такие действия Facebook «Антикоррупционный блокпост» считает «давлением на свободу слова в Украине посторонними лицами».

«Наша общественная организация занимается журналистскими расследованиями. За все время ни один из постов нашей организации фейсбук он не удалял из-за нарушения стандартов сообщества. Мы никогда не были против кого-то выборочного, мы описывали те или иные ситуации, независимо от политической принадлежности или предпочтений. Многие наши расследования превращались в уголовные дела, которые расследуют правоохранительные органы. Мы склонны считать, что местные украинские фактчекеры компании Facebook по ошибке или целенаправленно в интересах других лиц, которые становились фигурантами наших публикаций, удалили страницу нашей организации по социальной сети. Это показательная расправа, ведь удалили личные аккаунты членов организации», - говорится в заявлении, которое получило Радио Свобода.

В комментарии относительно оснований изъятия администрация фейсбукеа написала: «Люди, которые стояли за этой сетью, использовали фейковые аккаунты, чтобы публиковать и комментировать их собственный контент и создать видимость его большой популярности, руководили группами и страницами, часть из которых представляли себя как новостные. Часть аккаунтов и страниц сети уже были определены и отключены из-за спама и недостоверностьи. «Люди, причастные к этой операции, осуществляли публикации... об экономических и политических новостях, коррупции в Украине, публиковали восторженные комментарии о некоторых политиках, таких как бывший глава Налоговой службы Украины, руководитель Одесской области, один из местных политиков в Одессе, а также об «Укрзализныци». Они также публиковали контент, критический в отношении некоторых политиков, включая Александра Дубинского, Евгения Плинского, Людмилу Демченко, Игоря Уманского и Сергея Марченко», - добавили в фейсбуке.

Социальная сеть Facebook сообщила 12 января, что удалила в декабре 2020 года десятки профилей, связанных с партией «Европейская солидарность» и общественной организацией «Дело общин», а также общественной организацией «Антикоррупционный блокпост». Основанием для удаления названо «скоординированное неаутентичное поведение». Это понятие в Facebook понимается как «скоординированные усилия для манипулирования публичными дебатами для стратегической цели, где фальшивые аккаунты являются основными для операции».