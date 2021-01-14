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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о появлении новых штаммов коронавируса COVID-19, объяснив это высокими темпами его распространения.

«Чем больше распространяется вирус SARS-CoV-2, тем больше у него появляется возможностей, чтобы измениться. Высокий уровень распространения означает, что нам стоит ожидать появления новых разновидностей», - цитирует сообщение ВОЗ Интерфакс.

Новый британский штамм коронавируса обнаружили уже на 50 территориях, сообщают западные СМИ.

В то же время, южноафриканский штамм распространяется на 20 территориях, а в Японии есть своя, третья разновидность коронавируса.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 92 млн человек, умерли более 1,9 млн.
ForUm

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