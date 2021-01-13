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Прокуроры Офиса генпрокурора начали уголовное производство в отношении заместителя командующего Черноморским флотом Военно-Морского флота вооруженных сил РФ по факту подстрекательства к совершению государственной измены (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

По данным следствия, чиновник ВС РФ в марте 2014 умышленно, с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности Украины, а также изменения границ территории нашего государства, склонял военнослужащих Вооруженных сил Украины к совершению государственной измены.

Угрожая применением военнослужащими вооруженных сил страны-оккупанта физического насилия и оружия, он заставлял несколько десятков украинских военнослужащих перейти на сторону врага в период вооруженного конфликта. Установили дополнительные факты совершения преступлений чиновниками вооруженных сил РФ, которые, в частности, привели к оккупации территории Автономной Республики Крым и Севастополя и других тяжких последствий, прокуроры Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора. Максимальная санкция за совершение указанного особо тяжкого преступления против основ национальной безопасности Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
ForUm

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