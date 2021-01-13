также в разделеОбщество
13 января. Картина дня 8
Хорватия ужесточила требования для въезда украинцев 7
Судью ВАКС привлекли к ответственности за разрешение на обыск у судьи ОАСК 10
В Украине завели дело на замкомандующего Черноморским флотом РФ 15
Тупицкий заявил, что после отдыха ждет «шоу с повесткой» в аэропорту 17
В Карпатах – высокая вероятность схода лавин 9
Сегодня отмечают Щедрый вечер 51
Бизнес и организации будут штрафовать за клиентов без масок: опубликован закон 25
В Украине собираются производить китайскую вакцину от COVID-19 26
За прошлый год в Украине произошло более 168 тысяч ДТП 8
Степанов: Эпидемия COVID-19 не закончится с началом массовой вакцинации 11
Немчинов: С 25 января карантин отменять не будут 43
Степанов: Продлевать локдаун не планируют 22
Минздрав анонсировал подписание новых контрактов на закупку вакцины от COVID-19 18
Степанов: Украине вернут деньги в случае неэффективности китайской вакцины 29
СБУ закрыла дело о возможной госизмене Ермака и Кучмы 21
СМИ: Эффективность вакцины, которую закупит Украина, оказалась всего 50% 34
В Украине зафиксировано 6409 новых случаев COVID-19 22

На проспекте Маяковского в Запорожье полицейские заметили мужчину, который нес в руках предмет, похожий на холодное оружие, сообщает Патрульная полиция области.

«Остановив гражданина и пообщавшись с ним, последний сообщил, что это меч изготовлен кустарным способом, а объяснить историю происхождения и цели использования гражданин отказался», - говорится в сообщении.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Вознесеновского отделение полиции.

По данному факту усматривается уголовная ответственность по ч. 2 ст. 263 (ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) УК.

Стоить отметить, что меч похож на меч Цири - персонажа цикла «Ведьмак». Такой меч часто используют ролевики.

Пользователи оставляют гневные комментарии под постом, отмечая, что полиции следует задерживать реальных преступников, а не изымать сувениры.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги