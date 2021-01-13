На проспекте Маяковского в Запорожье полицейские заметили мужчину, который нес в руках предмет, похожий на холодное оружие, сообщает Патрульная полиция области.
«Остановив гражданина и пообщавшись с ним, последний сообщил, что это меч изготовлен кустарным способом, а объяснить историю происхождения и цели использования гражданин отказался», - говорится в сообщении.
На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Вознесеновского отделение полиции.
По данному факту усматривается уголовная ответственность по ч. 2 ст. 263 (ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) УК.
Стоить отметить, что меч похож на меч Цири - персонажа цикла «Ведьмак». Такой меч часто используют ролевики.
Пользователи оставляют гневные комментарии под постом, отмечая, что полиции следует задерживать реальных преступников, а не изымать сувениры.
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