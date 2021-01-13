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В Италии решили продлить до конца апреля режим ЧС, действующий в связи с коронавируом COVID-19, сообщает Интерфакс со ссылкой на газету Il Riformista.

Как заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, власти видят ухудшение ситуации с коронавирусом «по всем параметрам», поэтому они обязаны принять новые меры.

«Правительство считает необходимым, прежде всего, продлить до 30 апреля режим ЧС, который изначально планировалось отменить 31 января», - сказал Сперанца.

В Италии сейчас все области разделены на «красную», «желтую» и «зеленую» зоны в зависимости от обстановки с зараженными коронавирусом, соответственно, от наиболее тяжелой до легкой. Теперь власти считают, что можно ввести и так называемую белую зону. По словам Сперанцы, в таких зонах нужно будет соблюдать лишь самые базовые правила борьбы против COVID-19, например - носить маски. Он отметил, что «маловероятно, что эта зона появится в ближайшее время, но мы не теряем надежду».

Сперанца в среду выступил в парламенте и заявил, что на этой неделе Италия столкнулась с ухудшением эпидемиологической обстановки. Ожидается, что в связи с этим правительство Италии может ввести запрет на передвижение людей между регионами не только в «красной», но и в «желтой» зоне.

За время пандемии в стране зарегистрировали свыше 2,3 млн зараженных, скончались почти 80 тыс. человек.
ForUm

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