В правительстве рассчитывают, что новая формула расчета цены поможет значительно удешевить газ. Понятно, как бы олигархические газсбьіты «ни противились»

Заинтересованные стороны обсуждают обнародованные накануне предложения о механизмах снижения тарифов на газ для населения. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, есть два варианта решения вопроса. Первый - расчет тарифов по формуле «цена на европейских хабах» минус «транспортировка топлива в Украину» (с временным ограничением маржи поставщиков). Второй - усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями годичного тарифа, как это уже делает группа «Нафтогаз» (напомним, сейчас подавляющее большинство продавцов топлива пересматривает цену ежемесячно). Кроме того, по замыслу, газоснабжающие компании должны конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов.

Впрочем, очевидно, что в украинских условиях, когда рыночные законы часто срабатывают «наоборот», рассчитывать на эффективность второго шага в краткосрочной перспективе, видимо, не приходится. Зато первый вариант может положительно (для потребителя) сказаться на газовых тарифах уже этой зимой.

Украинцам – украинский ресурс...

Как объяснил и.о. министра энергетики Юрий Витренко, с 1 февраля цену на газ для «уязвимых» потребителей предлагают ограничить уровнем «хаб минус» с добавлением предельной наценки поставщиков. «По нашим расчетам, речь идет о 5360 гривнях (за тысячу кубометров - Ред.). то есть, на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе», - написал чиновник. По данным мониторинга январской стоимости топлива, основные поставщики - облгазсбыты - продают энергоресурс по средневзвешенной цене 9600 гривень (в диапазоне от 6,99 до 10,80), газопоставляющая компания «Нафтогаз» - по 7,2 тысячи гривень за тысячу кубометров. Подробнее – в материале Укринформа.

По словам Витренко, снизить конечную стоимость газа поможет продажа поставщикам по льготной цене отечественного топлива - от компании «Укргаздобыча». А выровнять розничные предложения от продавцов, которые сейчас отличаются на 20-40%, поможет ограничение ценовых накруток. Базовую цену пересматривать раз в год - на основании ноябрьских котировок на энергетической бирже. А не ежемесячно, как сейчас.

Напомним, о приоритетности продажи украинцам газа собственной добычи эксперты говорили уже давно. Как и о необходимости равного доступа к дешевому ресурсу для всех поставщиков. «Без этого говорить о действительно конкурентном рынке не приходится, - считает глава Бюро комплексного анализа и прогнозирования Сергей Дяченко. - Соответственно, не можем говорить и о конкурентном ценообразовании. «Нафтогаз» находится в привилегированном положении. Получает сверхприбыли - в частности, продавая со значительными наценками отечественное топливо от «Укргаздобычи» и оперируя львиной долей ресурса из подземных хранилищ». И этим часто пользуются подконтрольные олигархам облгазсбыты, чтобы оправдывать свою бешеную ценовую маржу и лишний раз обвинить в росте стоимости топлива «Нафтогаз».

Глава Минэнерго Юрий Витренко тоже считает, что цена «Нафтогаза» - хотя и ниже, чем у газсбытов - не является рыночной. Из-за отсутствия настоящей конкуренции в оптовом сегменте. Причина - доминирование «Газпрома» на рынках Центральной и Восточной Европы. Понятно, что рассчитывать на добрую волю российского монополиста, которая бы изменила ситуацию, не приходится. Поэтому «перековать» «плюс» на «минус» решили за счет продажи топлива собственной добычи, которое из-за пределов страны качать не надо.

При этом многие специалисты - а тем более, политики - и раньше считали ценовой «плюс» за транспортировку лишним и несправедливым. По действующей пока формуле, стоимость «голубого топлива» для населения определяют ежемесячно с учетом ряда рыночных показателей. Один из главных - оптовая стоимость ресурса на нидерландском хабе TTF, к которой добавляют цену транспортировки газа из Европы до украинской границы. Хотя физически топливо из Нидерландов никто не прокачивает. Нам поставляют тот же ресурс собственной добычи, плюс отобранное из газопроводов топливо идет транзитом из России, для обеспечения восточных и центральных областей и его замещения на западной границе ресурсом, поднятым из украинских ПХГ. И только частично говорится о газе, который благодаря сравнительно небольшому «плечу» поставляется в реверсном режиме из Словакии, Венгрии и Польши.

Соответственно, и получаем ситуацию, когда вместо «справедливой» расчетной цены на январь в 5900 гривен за тысячу «кубов» клиенты ГК «Нафтогаз» платят госкомпании более 7,2 тысячи гривень. «Это - на 22% выше, чем «хаб минус»”, – уточнил Юрий Витренко.

Радоваться пока рано: что может помешать замыслу

Со свей стороны эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев сомневается в объективности таких расчетов. А намерения кардинально изменить ситуацию только путем смены «плюса» на «минус» в формуле, по его заключению, напоминают усилия по тушению пожара, который на самом деле было очень легко предотвратить. «То же касается и энергетики - прежде всего, рынков газа и электроэнергии. В частности, мы так и не получили ответа на вопрос, как будут решаться проблемы многомиллиардной задолженности, разбалансированности рынков, перекрестного субсидирования, неодинаковых для всех «правил игры»? Если бы все сделали вовремя, до либерализации энергетических рынков, то о таких проблемах мы бы сейчас вообще не говорили», - убежден эксперт.

Понятно, что наверстать упущенное за несколько недель или месяцев стране не удастся... В то же время и к предложенному алгоритму действий на коротком шаге господин Рябцев имеет замечания. «Спрашивается, в частности, почему внутреннюю цену газа в Украину снова решили привязывать к какому-то далекому европейскому хабу? Почему у нас до сих пор нет внутреннего индикатора, который бы помогал формировать цены внутри страны, исходя не только из экономической целесообразности, а и учитывая доступность соответствующих товаров (ресурсов) для большинства отечественных потребителей? А также прозрачности и понятности самой формулы и сделанных в соответствии с ней расчетов. Пока общество и экспертная среда не имеют конкретного ответа даже на такой вопрос: почему сейчас решили выбрать немецкий хаб и куда «делся» нидерландский, к результатам торгов которому привязаны пока действующие тарифы? «, - интересуется Геннадий Рябцев.

Более четкого нормирования, по мнению эксперта, требует и понятие «уязвимых» потребителей, о котором пишет господин Витренко. Чтобы общество поняло, каких категорий населения будут касаться нововведения. «Существует определенный порядок, согласно которому должны проходить подготовка и утверждение любых проектов правительственных актов. Такой порядок определяет регламент Кабинета министров. Согласно ему, проект акта со всеми сопроводительными документами должны предварительно обнародовать на сайте инициатора. В данном случае - Министерства энергетики. До этого мы можем только анализировать чьи-то слова и сообщения, а не конкретные предложения», - отмечает Рябцев.

Рассказывая о перспективах снижения газовых тарифов для населения, Юрий Витренко также признал, что при воплощении задуманного «могут возникнуть «подводные камни», в частности юридические ограничения». Поэтому, по его словам, прежде чем определиться окончательно, важно учесть все риски, в частности - вероятность манипуляций со стороны поставщиков. Также важно «спокойно объяснить представителям МВФ, что речь именно об адекватных рыночных мерах, а не об «откате» (в реформировании газового рынка. - Ред.) назад», - отметил господин Витренко.

Аппетиты операторов распределительных сетей - облгазов - тоже ограничат

Резервы для снижения конечной цены «голубого топлива» для украинцев попробуют поискать и в стоимости транспортировки. Как известно, за так называемую заказанную мощность прокачки газа в помещения мы платим отдельно. Денис Шмыгаль сообщил: по итогам совещания с представителями всех «заинтересованных» ведомств «сформировали механизм, который позволит уменьшить цену транспортировки. НКРЭКУ срочно начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, у которых высокие тарифы на эту услугу», - заверил премьер.

В то же время вопрос: почему регулятор не изучал ситуацию раньше? Ведь это - его прямая функция. До нынешнего «втыка» от президента и премьера Нацкомиссия действовала «с точностью до наоборот»: регулярно повышала тарифы на прокачку топлива для различных операторов газораспределительных сетей (ГРС) чуть ли не по первому же их обращению. В последний раз - с 1 января. Как объясняли в НКРЭКУ, «при расчете тарифов на услуги распределения природного газа учтена необходимость компенсации недополученной тарифной выручки облгазов за 2015-2019 годы, а также компенсации расходов, связанных с разницей в ценах при закупке в 2015-2019 годах природного газа, необходимого для обеспечения производственно-технологических нужд».

Для многих операторов ГРС тариф повысили почти вдвое. Больше всего на транспортировке кубометра топлива смогут заработать ООО «Газовик» и «Газпостачсервис» (работают в Винницкой области), ПАО «Лубныгаз» и ООО «Спектргаз» (обслуживает потребителей на Львовщине) - почти по 2,5 гривень. Дешевле прокачка ресурса обходиться клиентам АО «Киевгаз» - 31 копейку, АО «Харьковгоргаз» - 35, ЧАО «Кременчуггаз» - 39 копеек за кубометр. Подробнее - в таблице:

Как видим, стоимость транспортировки газа в различных регионах иногда отличается в 5-8 раз. То есть, ситуация действительно требует нормирования. Будем надеяться, НКРЭКУ и облгазсбыты после правительственного поручения обнародуют расчеты и аргументы, которые помогли им сформировать условия, при которых иногда прокачка топлива стоит больше, чем себестоимость газа собственной добычи ...

Тем временем на европейских хабах, или Если не принять меры, газ еще подорожает....

Нынешняя неделя началась стремительным ростом стоимости газа на оптовых европейских рынках. Среди причин - ожидаемое резкое понижение температуры воздуха. Цена топлива на нидерландском TTF (контракт «на сутки вперед») в понедельник выросла до $284 за тысячу кубометров. Это на $26 больше, чем во время предыдущих торгов! Такими высокими оптовые цены в Европе в последний раз были больше 2 лет назад - в конце декабря 2018 года. В Испании, которая страдает от необычных для этих широт снегопадов, газовый рынок и вовсе «взбесился»: топливо продавали по $660 за тысячу «кубов». Хотя к завершению торгов цена снизилась примерно до $370.

В отечественном Министерстве энергетики подсчитали: при таких обстоятельствах, если немедленно не внедрить в Украине новые механизмы ценового регулирования на газовом рынке, в феврале стоимость топлива для бытовых потребителей придется повышать еще как минимум на 15%. То есть, где-то до 8300 гривень для клиентов ГК «Нафтогаз» и до 11500 и выше - для фирташевских газсбытов. И это еще - без стоимости транспортировки!