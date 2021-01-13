также в разделеМир
Навальный заявил, что возвращается в Россию 10
ФБР открыло 160 дел по факту штурма Капитолия 13
В мире количество случаев коронавируса увеличилось до 92 миллионов 8
США готовят новые санкции против «Северного потока-2» 20
Пенс отказался применить против Трампа поправку об отставке 20
Якутский шаман, шедший «изгонять Путина», снова собрался в Москву 27
Трамп назвал новую попытку импичмента «крупнейшей в истории охотой на ведьм» 16
Маск утратил статус самого богатого человека в мире 21
В ЕС признали проведение переговоров с производителем российской вакцины 28
Двух россиян объявили в розыск по делу о взрывах в порту Бейрута 46
Литва может изменить название Беларуси 50
СМИ: ФБР разоблачило планы вооруженного штурма Капитолия на инаугурации Байдена 23
США объявили Кубу страной-спонсором терроризма 14
Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне 80
В Палату представителей внесли резолюцию об отстранении Трампа 20
Байден выдвинул бывшего посла США в РФ на пост главы ЦРУ 15
ВОЗ: Коронавирус мог появиться и в других странах 10
ООН: На Земле ежегодно исчезает 1,6 миллиона гектаров лесов 14

Президент Армении Армен Саркисян, который заразился коронавирусом, госпитализирован в Лондоне.

Как сообщает «Европейская правда», соответствующее заявление размещено на сайте главы государства.

«Президент Армении, который заразился коронавирусной болезнью и лечился дома, госпитализирован. Заболевание протекает в тяжелой форме. У президента наблюдаются свойственные этому состоянию симптомы - высокая температура и двусторонняя пневмония», - говорится в заявлении.

5 января пресс-служба президента сообщила, что Саркисян заразился коронавирусом в британской столице, где встречал Новый год с семьей и внуками, а также перенес операцию на ноге.

В июне коронавируса переболел премьер-министр Никол Пашинян.

За последние сутки в Армении зарегистрировано 485 новых случаев заражения коронавируса

С начала эпидемии в Армении коронавируса заразились 163 128 человек, 2951 умерли.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги