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Эпидемия COVID-19 в Украине не закончится с началом массовой вакцинации населения.

Об этом в интервью Радио НВ заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Когда коронавирус пришел в нашу жизнь, он не спрашивал — приходить или не приходить. Мы стараемся сделать все, чтобы это закончилось как можно раньше. И карантин, и вся эпидемия. С началом вакцинации она не может закончиться, и не надо здесь иллюзий», - сказал министр.

Он подчеркнул, что надо вакцинировать большое количество людей, чтобы у нас действительно выработался коллективный иммунитет.

Напомним, в Украине по состоянию на 13 января зафиксировано 6409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
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