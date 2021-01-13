Черногория разрешила въезд украинцам без предъявления сертификата об отрицательном результате тестирования на коронавирус, сообщает посольство Украины в Черногории.
«Министерство здравоохранения Черногории вместе с Институтом общественного здоровья Черногории объявили об изменении действующих ограничений, связанных с распространением COVID-19: разрешен въезд в Черногорию всем иностранцам без теста; разрешено междугороднее движение», - говорится в сообщении.
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