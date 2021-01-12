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Представители Министерства энергетики и НАК «Нафтогаз Украины» представили народным депутатам от «Слуги народа» два плана по снижению стоимости газа для населения.  Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, совместно с и.о. министра энергетики Юрием Витренко и председателем НАК «Нафтогаз» Андреем Коболевым они провели встречу с депутатами от «Слуги народа».

«Основная тема разговора - это ситуация с тарифами для населения. Прежде всего, с тарифами на газ и его доставку. Представители Минэнерго и «Нафтогаза» представили два плана, оба из которых приведут к снижению платежек для людей», - сообщил глава правительства.

Он поблагодарил депутатов за встречу и совместную работу.

«Нам важно услышать конструктивные предложения по обоих планам. Это позволит быстрее принять ряд управленческих решений, которые будут способствовать установлению справедливых цен на газ», - подытожил Шмыгаль.

Напомним, во время совещания с руководством Минэнерго, НАК «Нафтогаз», НКРЭКУ, Оператором ГТС и представителями Офиса президента наработаны два подхода, которые позволят существенно снизить тарифы на газ для населения.

 

 
ForUm

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