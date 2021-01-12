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Президент Украины Владимир Зеленский ознакомил президента Молдовы Майю Санду с актуальной ситуацией на Донбассе и шагами, которые осуществляются для мирного урегулирования. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

«Это очень сложный и длительный процесс. Вчера, к сожалению, мы потерпели боевую потерю – это наш старший солдат Олег Витальевич Андриенко. Я хочу выразить искренние соболезнования его семье, близким и боевым собратьям», - сказал Зеленский во время своего заявления по результатам встречи с президентом Молдовы.

 Напомним, 11 января около 15:30 в районе н.п. Пески в результате обстрела со стороны противника погиб военнослужащий ВСУ.
ForUm

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