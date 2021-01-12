12 января под Запорожьем в районе села Матвеевка около 200 жителей города Вольнянск и сел вокруг него заблокировали в двух местах движение транспорта по трассе Харьков - Симферополь. Участники акции протестовали против начала работ по строительству каолинового карьеру вблизи сел Беляевка и Зеленое Запорожской области.

Как сообщает Радио Свобода, протестующие ходили по пешеходному переходу, пропуская только машины «скорой», чрезвычайных служб, и людей, едущих в аэропорт или в больницу. Участники акции также скандировали «Мы - против карьера».

Как рассказали участники акции, они опасаются, что в результате разработки открытым способом месторождений каолина состоится загрязнения окружающей среды в их населенных пунктах.

«При Союзе было запрещено что-то делать: брали пробы, и есть подозрения, что там могут быть урановые залежи. Если это поднимется, плюс пыль от каолина, который забивает легкие – как жить? К тому же, по закону, нельзя в пределах населенного пункта вообще карьеры рыть. Вот люди и вышли», - рассказал участник акции по имени Владимир, живущий в селе Зеленое.

Участники акции протеста также требуют, чтобы в ситуацию вокруг строительства вмешалась областная власть и отменила ранее выданные документы по отчуждению у селян земель, на которых планируется создать каолиновый карьер. «У них отсутствуют документы на снятие верхнего слоя почвы, на начало строительства, а уже они начали строить обогатительную фабрику. Они сейчас работают за пределами своего лицензионного отвода. По земельным участкам там полный беспредел. Бывший председатель РГА поподписывал распоряжения и принудительно взял у людей землю, то есть представитель президента незаконным способом под общественную потребность изъял. Один из владельцев отказался отдать свою землю и дошел до Верховного суда. И Верховный суд признал, что у него не имеют права забирать землю и это не подлежит обжалованию, то есть нет «общественной потребности». Мы надеемся, что председатель ОГА стоит на страже государственности, и соответственно отменит решение о принудительном отжиме земли», - заявил представитель общественной организации «Вольттера» Роман Кононенко.

Протесты местного населения против строительства каолинового карьера вблизи Вольнянска продолжаются несколько лет. Ранее в 2020 году в «Беляевском обогатительном комбинате» заявляли, что все имеют необходимые разрешительные документы для ведения работ.

В частности, на своей странице в социальной сети предприятие сообщало, что «12 июня 2019 ООО «Беляевский обогатительный комбинат» получил положительное заключение Минприроды по оценке воздействия на окружающую среду,которое однозначно отмечает допустимость, согласно действующему законодательству, производства планируемой деятельности по добыче каолина». 10 и 11 января 2021 представители «Беляевского обогатительного комбината» начали работы по расчистке участков земли на территории, где предполагается вести добычу каолина открытым способом. Тогда местные активисты заблокировали проведение работ. На месте происшествия дежурила полиция.