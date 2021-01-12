также в разделеПроисшествия
Во Львове мужчина подстрелил охранника рождественской ярмарки 7
Под Запорожьем заблокировали трассу из-за строительства каолинового карьера 18
В зоне ООС умерла военнослужащая 15
В Полтаве произошла перестрелка, ранен мужчина 14
На Донбассе погиб военнослужащий Мариупольской бригады 11
Началась встреча советников нормандской четверки 13
В Карпатах снова пришлось снимать людей с остановившегося подъемника 18
ООС: Боевики совершили 10 обстрелов, погиб военный 12
На Одесчине мужчина насмерть забил собутыльника кастрюлей 11
Боевики убили украинского военного на Донбассе 33
В «Аскании-Новой» погибли более 180 краснокнижных журавлей 47
В Виннице в результате взрыва на территории детсада пострадали трое детей 94
На Ривненщине водитель насмерть сбил двух женщин 18
На Львовщине произошло землетрясение 20
В Белой Церкви мужчина устроил стрельбу возле магазина 16
В Умани повредили мемориал воинам АТО 22
Вчера боевики дважды нарушили перемирие, ВСУ открывали ответный огонь 8
В «Лубныгаз» заподозрили экс-нардепа Мосийчука в возможной причастности ко взрыву газопровода 55

Вчера в контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар» произошла попытка прорыва автомобиля во временно оккупированный Россией Крым.

Пограничники Херсонского отряда принудительно остановили транспортное средство, водитель которого пытался избежать контроля, сообщила пресс-служба ГПСУ.

Водитель внедорожника Nissan X-Trail, житель Запорожья, после въезда в КПВВ закрылся в автомобиле. Он не давал возможности осмотреть транспортное средство и без прохождения контроля отправился на выезд.

На выездном шлагбауме водитель дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств – болард.

После этого пограничники достали запорожца из салона иномарки и задержали его. 29-летний нарушитель и без машины не останавливался: вел себя неадекватно, сопротивлялся, ругался и угрожал правоохранителям. За нарушение режимных правил в контрольном пункте въезда-выезда, а также за злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащих Государственной пограничной службы Украины пограничники привлекли водителя к административной ответственности. Задержанного и автомобиль передали представителям Национальной полиции для принятия правового решения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3500 грн.
13
Теги