Вчера в контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар» произошла попытка прорыва автомобиля во временно оккупированный Россией Крым.

Пограничники Херсонского отряда принудительно остановили транспортное средство, водитель которого пытался избежать контроля, сообщила пресс-служба ГПСУ.

Водитель внедорожника Nissan X-Trail, житель Запорожья, после въезда в КПВВ закрылся в автомобиле. Он не давал возможности осмотреть транспортное средство и без прохождения контроля отправился на выезд.

На выездном шлагбауме водитель дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств – болард.

После этого пограничники достали запорожца из салона иномарки и задержали его. 29-летний нарушитель и без машины не останавливался: вел себя неадекватно, сопротивлялся, ругался и угрожал правоохранителям. За нарушение режимных правил в контрольном пункте въезда-выезда, а также за злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащих Государственной пограничной службы Украины пограничники привлекли водителя к административной ответственности. Задержанного и автомобиль передали представителям Национальной полиции для принятия правового решения.