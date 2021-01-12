Кабинет Министров Украины 5 января внес изменения в правила прекращения самоизоляции лицами, которые вернулись из неподконтрольных Украине территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма, в частности, разрешил прекратить самоизоляцию после получения отрицательного результата теста на антиген COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга.

«В настоящее время в постановлении предусмотрено, что с целью противодействия распространению коронавирусной болезни на территории Украины используется электронный сервис «Вдома» единого государственного веб-портала электронных услуг. Самоизоляции на протяжении 14 суток подлежали все лица, пребывающие из неподконтрольных территорий, помимо лиц младше 12 лет, лиц, которые едут поступать на учебу или получателей образования, а также работников официальных международных миссий и организаций, аккредитованных в Украине»,- сказал он, передает Интерфакс-Украина.

«Самоизоляция прекращалась после завершения 14 дней при отсутствии симптомов, после получения отрицательного ПЦР-теста и новое обновление – самоизоляцию можно прекратить после получения отрицательного экспресс-теста на антиген, который провели после пересечения КПВВ»,- сказал Ляшко.

По его словам, Кабмин обязал Донецкую, Луганскую и Харьковскую ОГА создать пункты тестирования на КПВВ.

«Проведение экспресс-теста будет бесплатным для граждан Украины. Тесты закупили за счет госбюджета, в понедельник Минздрав подписал приказ о распределении 1,8 млн тестов. Результаты тестирования ежедневно будут передаваться в Центр общественного здоровья и попадать в приложение «Вдома»,- добавил Ляшко.