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Сравнение президентом Чехии Милошем Земаном беспорядков в американском Капитолии с Майданом так же далеко от истины, как сравнение Земана с первым президентом страны Вацлавом Гавелом, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Все равно, что кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба президента Чехии, но на самом деле ничего общего», - написал он в Twitter.

 

 

Земан в интервью чешским СМИ сравнил беспорядки в американском Капитолии с Майданом, подчеркнув, что негативно относится к революционным событиям.

Вацлав Гавел был одним из самых известных диссидентов в стране в советские времена, стал последним президентом Чехословакии и первым президентом Чехии. При его президентстве страна вышла из Варшавского договора и стала членом НАТО. Гавел также поддерживал идею о вступлении страны в ЕС.
ForUm

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