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За три дня полицейские составили 848 административных протоколов за нарушение правил карантина людей и вынесли 3658 постановлений за несоблюдение масочного режима, сообщила пресс-служба полиции.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19» с 8 по 24 января в Украине действуют усиленные карантинные ограничения.

Поэтому за три дня полицейские обнаружили нарушение карантинных ограничений в работе 1658 субъектов. В частности 1314 нарушений - у субъектов торгового и бытового обслуживания, 264 – развлекательных заведений и заведений питания, 40 - торгово-развлекательных центрах, 22 – спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, 18 - непродовольственных рынков.

Также открыто одно уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

Всего же в течение ограничительных мер в органы полиции поступило 154 200 сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий.

Полицейские составили 68035 административных протоколов. Из них 16 105 - на работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, 8531 - водителя транспортного средства, 7023 - руководителей торговых учреждений питания, 2015 - руководителей предприятий, учреждений и организаций. В суд направлено 66 642 административных протокола. Также полицейские вынесли 69696 постановлений о совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 44-3 КУоАП.
ForUm

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