Вчера, 10 января, около 21:00 вблизи города Корец Ривненской области на автодороге Киев-Чоп водитель легкового авто насмерть сбил двух женщин, сообщает пресс-служба областной полиции.
Следственно-оперативная группа установила, что водитель автомобиля Volkswagen Touareg, 19-летний житель Киева, допустил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных травм 38-ми и 44-летняя жительницы села Богдановка погибли на месте происшествия.
В рамках уголовного производства, начатого по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек, по части 3 статьи 286 УК Украины следователи следственного управления транспортное средство изъяли. Водитель по внешним признакам был трезв, у него также отобрали биологические образцы на состояние опьянения.
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