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В прошлом году из заработной платы народных депутатов-прогульщиков вычли более 30 млн грн, которые вернули в госбюджет.

Как передает Укринформ, об этом рассказал председатель подкомитета по вопросам Регламента Верховной Рады Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР Павел Фролов «.

«Мы предусмотрели в этом созыве очень существенные штрафы для тех депутатов, которые не ходят на работу или не посещают заседаний комитета. То есть, если процент голосований за месяц депутата меньше, чем 70%, то депутат не получает 42 тыс. грн депутатских. Таким образом уже, например, в прошлом году примерно более 30 млн грн сэкономлено и возвращено в бюджет. Такой практики не было», - рассказал Фролов.

Напомним,  Верховная Рада 16 октября 2019 г. приняла закон «О внесении изменений в закон Украины  «О статусе народного депутата Украины»  и в Регламент Верховной Рады Украины о прекращении возмещения народному депутату расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады или заседаний комитетов Верховной Рады (№1035-2).

 
ForUm

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