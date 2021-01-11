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Министерство здравоохранения Японии сообщило об обнаружении в стране нового варианта коронавируса.

Об этом в воскресенье, 10 января, заявил руководитель ведомства Такаджи Вакита, передает DW.

По данным японского министра, новый вариант коронавируса был диагностирован у четырех человек, которые въехали в Японию из Бразилии. Заражение обнаружили 2 января во время прохождения тестов на наличие коронавируса в одном из аэропортов Японии.

Также он рассказал, что это штамм коронавируса отличается от мутаций, которые ранее выявили в Великобритании и ЮАР. И каких-либо доказательств, что новый штамм является более заразным, также нет.

Лица, у которых обнаружили этот вариант коронавируса, пока находятся на карантине. У мужчины, который старше 40 лет, возникли проблемы с органами дыхания, двое других пассажиров страдали от таких симптомов, как головная боль и высокая температура тела, еще одна девушка – не имела симптомов.

Все четверо до прибытия в Японию находились в регионе бразильской части бассейна реки Амазонка.
ForUm

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