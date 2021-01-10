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Личный врач Папы Римского Франциска Фабрицио Соккорси умер от осложнений, вызванных заражением коронавирусом.

Об этом сообщает Vatican News.

78-летний врач, лечившийся от онкологического заболевания, скончался в римской больнице Джемелли.

Смерть наступила от осложнений, связанных с COVID-19.

Папа Франциск назначил Соккорси своим личным врачом в августе 2015 года. В качестве личного врача Соккорси путешествовал с Папой по всему миру.

Соккорси родился 2 февраля 1942 года в Риме. В 1968 году окончил университет Ла Сапиенца по специальности «медицина и хирургия».

Напомним, Папа Римский Франциск призвал всех вакцинироваться от коронавируса. 
ForUm

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