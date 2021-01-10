Папа Римский Франциск призвал всех вакцинироваться от коронавируса. Он подчеркнул, что сделав прививку от коронавируса человек не только защищает себя, но и жизнь окружающих.

Об этом он сказал телеканалу Canale 5, передает Reuters.

Понтифик считает, что с этической точки зрения вакцинироваться от коронавируса должен каждый.

«Это этический долг, потому что вы не только играете со своей жизнью и своим здоровьем, но и жизнями других», - сказал он.

Кроме того, Франциск рассказал, что на следующей неделе планирует и сам сделать прививку от коронавируса.

«На следующей неделе мы начнем делать это (вакцинацию - ред.) здесь, в Ватикане, и я записался. Это нужно сделать», - подчеркнул Папа Римский.

Напомним, Папа Римский Франциск в первый день нового года выступил со своей традиционной молитвой Ангел Господень, призвав к миру.