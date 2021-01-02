Папа Римский Франциск в первый день нового года выступил со своей традиционной молитвой Ангел Господень, призвав к миру, сообщает в пятницу, 1 января, Vatican News.

В своей речи понтифик высказался за то, чтобы 2021 год стал годом «братской солидарности и мира для всех, годом, наполненным доверительными ожиданиями и надеждами».

«Болезненные события, которыми был обозначен путь человечества в прошлом году, особенно, пандемия, учат нас, насколько необходимо интересоваться проблемами других и разделять их заботы», - сказал Папа Римский.

Он отметил, что мир является «не только отсутствием войны», но и «жизнью, наполненной смыслом», которая направлена "на личное исполнение во взаимообмене с другими».

«Мир сможем строить, если начнем пребывать в мире с самими собой и с теми, кто рядом, устраняя препятствия, мешающие нам заботиться о нуждающихся и живущих в нищете. Речь идет о развитии менталитета и культуры заботы, чтобы победить безразличие, культуру отбора и соперничество, которые, к сожалению, преобладают», – сказал Франциск.

В завершении Папа Франциск пожелал, чтобы мир царил в сердцах и семьях людей, в общинах и народах.