Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему во время усиленного карантина с 8 по 24 января разрешили продажу только некоторых товаров для уменьшения контакта между людьми.

Об этом он рассказал во время брифинга в субботу, 9 января.

«Нет, COVID не распространяется активнее на игрушках, носках или батарейках, по сравнению с кормами для животных или семенами. Логика здесь совсем в другом и она совершенно очевидна, она основывается на законах эпидемиологии», — сказал Степанов.

В качестве примера он рассказал, что есть 100 условных людей, которые хотят купить в супермаркете различные товары. Так, 20 идут в магазин за едой, еще 20 — по средства гигиены, еще 20 — по посуду и бытовую технику, остальные — по одежду, батарейки. По его словам, если невозможно сейчас купить необходимые товары в магазине, то их можно заказать в интернете, не контактируя с другими людьми.

«То есть из ста людей, которые могли быть в супермаркете и контактировать между собой, в супермаркете будет только 40. Вероятность того, что они инфицируются или инфицируют окружающих, уменьшается просто в разы», — подытожил глава Минздрава.

Министр считает, что люди будут ходить в магазин только по жизненно необходимые товары, а «если вы знаете, что игрушки не продаются 16 дней, то и не пойдете в магазин без надобности».

Степанов отметил: если бы сейчас не было введено усиленного карантина, уже через несколько недель пришлось бы вводить «действительно более жесткий карантин с полным запретом некоторых вещей в стране, в том числе усилением карантинных мероприятий на улицах».

В Украине 8 января начали действовать усиленные карантинные ограничения. Они продлятся до 24 января.