Венгрия продолжила частичный локдаун до 1 февраля. Об этом сообщает со ссылкой на Радио Свобода.
Премьер Виктор Орбан заявил: «Поскольку мы не имеем достаточно вакцины, мы будем придерживаться ограничений, которые мы имеем».
Ограничения включают комендантский час с восьми вечера до пяти утра, запрет на собрания и закрытия гостиниц и ресторанов (еду можно заказывать только навынос).
Начальные школы и детские сады будут оставаться открытыми. В более старших классах и университетах обучение продолжится дистанционно.
Ограничения были введены в ноябре на фоне вспышки COVID-19 в Венгрии.
Сообщается, что по состоянию на 8 января вследствие вызванных болезнью осложнений умерли 10 440 человек.
Венгрия уже получила 80 000 доз вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer. Прививки сделали более 42 тысячам медицинских работников.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время