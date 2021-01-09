также в разделеМир
Google удалил приложение Parler, где общались сторонники Трампа
Сильный снегопад парализовал аэропорт Мадрида 8
Разбился пассажирский самолет Boeing 737 30
США заявляют о возможном появлении «американского» штамма коронавируса 23
Трамп хочет создать собственную платформу после блокировки в Twitter 14
Посольство РФ опровергает присутствие россиян среди задержанных в Капитолии 9
Для Европы 2020 год стал самым жарким за всю историю наблюдений 7
Ким Чен Ын назвал главного врага КНДР 20
Вакцина Pfizer может быть эффективной от мутаций коронавируса 11
Twitter уже навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа 29
Еврокомиссия закупит еще 300 миллионов доз вакцины Pfizer 11
Раненный во время штурма Капитолия полицейский умер в больнице 48
В мире число инфицированных коронавирусом превысило 88,5 миллиона 10
Прокуратура США изучит роль Трампа в штурме Капитолия 44
В Германии создали фонд для поддержки строительства «Северного потока-2» 15
Илон Маск стал самым богатым человеком в мире 120
Facebook и Instagram заблокировали профиль Трампа до конца его президентства 15
Ирак выдал ордер на арест Трампа 54

Венгрия продолжила частичный локдаун до 1 февраля. Об этом сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

Премьер Виктор Орбан заявил: «Поскольку мы не имеем достаточно вакцины, мы будем придерживаться ограничений, которые мы имеем».

Ограничения включают комендантский час с восьми вечера до пяти утра, запрет на собрания и закрытия гостиниц и ресторанов (еду можно заказывать только навынос).

Начальные школы и детские сады будут оставаться открытыми. В более старших классах и университетах обучение продолжится дистанционно.

Ограничения были введены в ноябре на фоне вспышки COVID-19 в Венгрии.

Сообщается, что по состоянию на 8 января вследствие вызванных болезнью осложнений умерли 10 440 человек.

Венгрия уже получила 80 000 доз вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer. Прививки сделали более 42 тысячам медицинских работников.

Напомним, Венгрия не будет покупать российскую вакцину.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2106 грн.
8
Теги