Венгрия продолжила частичный локдаун до 1 февраля. Об этом сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

Премьер Виктор Орбан заявил: «Поскольку мы не имеем достаточно вакцины, мы будем придерживаться ограничений, которые мы имеем».

Ограничения включают комендантский час с восьми вечера до пяти утра, запрет на собрания и закрытия гостиниц и ресторанов (еду можно заказывать только навынос).

Начальные школы и детские сады будут оставаться открытыми. В более старших классах и университетах обучение продолжится дистанционно.

Ограничения были введены в ноябре на фоне вспышки COVID-19 в Венгрии.

Сообщается, что по состоянию на 8 января вследствие вызванных болезнью осложнений умерли 10 440 человек.

Венгрия уже получила 80 000 доз вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer. Прививки сделали более 42 тысячам медицинских работников.

Напомним, Венгрия не будет покупать российскую вакцину.