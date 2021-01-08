Европейская комиссия объявила о намерении дополнительно закупить 300 миллионов доз вакцины Pfizer-BioNTech.

Как сообщает Укринформ, об этом сообщила в Твиттере президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Хорошая новость заключается в том, что мы договорились с Pfizer-BioNTech расширить уже существующую договоренность новому соглашению, что позволит закупить дополнительных 300 миллионов доз вакцины Pfizer-BioNTech», - заявила фон дер Ляйен.

Таким образом, это позволит удвоить количество доступных в Евросоюзе доз вакцины Pfizer-BioNTech к 600 миллионов доз.

Глава Еврокомиссии добавила, что 75 миллионов доз будут доступны уже с марта, а следующие вакцины поступят в ЕС в третьем и четвертом кварталах 2021 года.

Hанее в Еврокомиссии сообщали о намерениях закупить дополнительные 100 миллионов доз вакцины Pfizer-BioNTech, таким образом получая в распоряжении стран Евросоюза 300 миллионов доз этой вакцины.