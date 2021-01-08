Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, через какие проверки должна пройти российская вакцина от коронавируса «Спутник V», чтобы попасть на рынок Украины.

Как передает УНИАН, он отметил, что 6 января харьковская компания «Биолек» подала заявку в Государственный экспертный центр на регистрацию вакцины «Спутник V».

«Это только заявка, дальше они должны, согласно законодательству, подать регистрационную форму, должны подать досье. В этом досье должно быть четко отражено все относительно безопасности этой вакцины, результатов первой, второй и третьей фазы клинических исследований. Наконец, мы хотя бы увидим, что такое эта российская вакцина», - отметил Степанов.

По его словам, по результатам рассмотрения документов можно будет говорить о качестве вакцины.

«Что касается вакцинации, я уверен, что мы способны обеспечить Украину вакциной ведущих мировых производителей, которые подают документы своих исследований... открыто для всего мира. Именно такими вакцинами мы и планируем делать прививки украинцам», - добавил министр.