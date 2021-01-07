Министр информационной политики Александр Ткаченко не исключает, что информация некоторых СМИ о подпольной вакцинации от COVID-19 является фейком и проявлением информационной войны России против Украины, сообщает Укринформ.

«Если смотреть между строк, можно увидеть очередную манипуляцию северного «соседа». Даже странно, что прямо не упоминается о Sputnik V, который, очевидно, уже начинают использовать в информационной войне России против Украины», - отметил Ткаченко.

По его словам, во времена информационных войн любой пост или статья могут быть фейком, которые в первую очередь стоит проверять. И расходятся эти фейки не хуже вируса, отметил министр. Именно поэтому, сказал он, в Министерстве культуры и информационной политики разрабатывают стратегию противодействия дезинформации.

«Но если информация о контрабанде и незаконной внеочередной прививке подтвердится - всем понятно, что счастья этим вакцинированным ни в политической, ни в обычной жизни не будет», - отметил Ткаченко.

Он добавил, что собирается вакцинироваться только тогда, когда вакцину можно будет купить легально, за собственные средства и только после того, как ее уже получит группа риска - врачи и работники сфер, обеспечивающих жизнедеятельность страны.

«Верю, что проверенная вакцина уже будет доступна в ближайшее время», - резюмировал министр.

Напомним, бизнесмен Михаил Бродский сообщил, что ряд народных депутатов и представителей правительства тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer. По его данным, они платили за прививки по 2,5 тысячи евро.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел информацию о возможной подпольной вакцинации от коронавируса народных депутатов членов правительства.

Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и другим правоохранительным органам проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса.