Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Дональд Трамп несет персональную ответственность за беспорядки в Вашингтоне.

Как сообщает «Европейская правда», об этом она заявила в четверг утром в выступлении на заседании региональной группы ХДС в Бундестаге.

Немецкое издание Spiegel приводит слова Меркель о том, что она «очень расстроена и раздражена» сообщениями о штурме Капитолия в Вашингтоне.

Причиной этих события Меркель считает то, что президент Трамп отказался выполнять волю избирателей. Канцлер заявила, что ей «очень жаль, что президент Трамп с ноября так и не признал свое поражение, и вчера также не сделал этого». Из-за его действий возникли сомнения в результатах выборов, и именно это создало атмосферу для этих событий.

Позицию Ангелы Меркель поддержал федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который заявил, что «ненависть и пропаганда ставят демократию под угрозу».

Напомним, 6 января участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.

Из-за этого штурма Байдена так и не объявили президентом. Заседание было сорвано.

Действующего вице-президента США Майкла Пенса, который приехал в Капитолий для оглашения победы Байдена на выборах, эвакуировали из здания после начала ее штурма.

Силы специального назначения, Национальная гвардия и полиция зачистили здание Капитолия от протестующих.

Вследствие событий вокруг штурма Капитолия погибли три человека. Также в полиции заявили о проведении 52 задержаний, из них 26 задержаний - непосредственно на территории Капитолия.

Совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США. Процедура состоялась после дебатов по нескольким штатам, по поводу подсчета голосов в которых были возражения от отдельных членов Конгресса.