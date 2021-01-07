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В Украину возвращаются четыре украинских гражданина - члена экипажа танкера Captain Khayyam, который был задержан в территориальных водах Ливии 13 февраля 2016, года, сообщили ForUm’у в пресс-службе Офиса президента.

Моряки Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка уже в пути домой.

Четырех украинцев и других членов экипажа танкера Captain Khayyam в декабре 2017 ливийский суд приговорил к пяти годам заключения.

Поскольку двое украинских моряков имеют проблемы со здоровьем, представители Украины неоднократно поднимали перед ливийской стороной вопрос их освобождения по гуманитарным соображениям.

Президент Владимир Зеленский приветствовал освобождение украинских граждан и отметил, что наконец они смогут отпраздновать Рождество в кругу своих родных и близких.

Также глава государства поблагодарил за работу украинских дипломатов, Министерство иностранных дел и другие ведомства, благодаря которым возвращения Украинский дом стало возможным.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также держит процесс возвращения моряков под контролем.
ForUm

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