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За прошедшие сутки, 6 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» неподалеку Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска несколько раз открывали огонь из 120-ти мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. В полдень вражескую огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано и недалеко от населенного пункта Опытное. Здесь противник совершил несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета, а у Гнутово - из стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. На обстрелы противника наши воины открывали огонь в ответ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» наблюдалась тишина. Среди украинских защитников боевых потерь нет.

С начала текущих суток, 7 января, наблюдалась тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
ForUm

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