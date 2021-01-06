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В Николаевской области в результате ДТП погиб полицейский, сообщает пресс-служба Патрульной полиции. 

«Сегодня нашу полицейскую семью поразило внезапное горе — в ДТП погиб патрульный управления патрульной полиции в Николаевской области старший сержант полиции Рустам Шохужаев. Рустам вступил в ряды патрульной полиции Николаевщины 2015 года, с честью и достоинством он верно служил украинскому народу», - говорится в сообщении.

Полицейский был за рулем собственного автомобиля и не справился с управлением. В результате ДТП он скончался в возрасте 27 лет. 
ForUm

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