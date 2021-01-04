Народные депутаты предлагают урегулировать оборот конопли в медицинских целях, научно-технической деятельности и промышленности.
Соответствующий законопроект №4553 опубликован на сайте Верховной Рады.
Документом предлагается имплементировать международный опыт в сфере регулирования оборота конопли для расширения доступа граждан Украины к лечению, проведению научных исследований эффективности конопли.
Среди авторов законопроекта – 30 народных депутатов из фракций «Голос», «Слуга народа», «Европейская солидарность», а также внефракционные.
Они предлагают внести изменения в ряд законов, которые создадут условия для законного оборота конопли, в частности, для использования ее в медицинской практике, научно-технической деятельности и в промышленности.
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