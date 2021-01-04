Сегодня пограничники Сумского отряда прекратили правонарушение, связанное с подкупом должностного лица пограничного ведомства, сообщила пресс-служба ГПСУ.

В пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину на автомобиле марки «Renault Trafic» в качестве пассажира прибыл гражданин Азербайджана. Во время пограничного контроля мужчина предложил пограничнику неправомерную выгоду в размере 10 тыс. российских рублей с целью содействия в беспрепятственном пересечении границы.

В действиях иностранца усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» Уголовного кодекса Украины. Сейчас стражи границы передали правонарушителя сотрудникам полиции для принятия правового решения.