также в разделеОбщество
Ткаченко призвал украинцев читать как минимум одну книгу в месяц 7
Нардепы предлагают узаконить оборот конопли в медицинских целях 15
Зеленскому доложили о положительной динамике по COVID-19 пятую неделю подряд 11
Минкультуры перестало составлять список рекомендованных для запрета сайтов 6
Нацполиция получила информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета 60
Спасатели нашли в Карпатах очередного покорителя гор 17
У Лукашенко обсуждали подрыв Шеремета 23
Омбудсмен пояснил, кого обяжут сдавать экзамен по украинскому 27
Гендиректор Медзакупок: Заказывать «Спутник V» нет никаких оснований 43
СВР: Россия может вторгнуться в Херсонскую область 71
Уровень заболеваемости COVID-19 в Украине превышает норму более чем в 7 раз 18
Пограничники получат 10 французских вертолетов 24
Водителей предупредили о тумане и мокром покрытии 10
В армии зафиксировано 10 новых случаев COVID-19 11
В Украине меньше 5 тысяч новых случаев СOVID-19 40
От коронавируса умерла оперная певица-волонтер Тарасова 49
МОЗ Украины исключил возможность регистрации российской вакцины 35
Карпаты заморозило и засыпало снегом 65

Сегодня пограничники Сумского отряда прекратили правонарушение, связанное с подкупом должностного лица пограничного ведомства, сообщила пресс-служба ГПСУ.

В пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину на автомобиле марки «Renault Trafic» в качестве пассажира прибыл гражданин Азербайджана. Во время пограничного контроля мужчина предложил пограничнику неправомерную выгоду в размере 10  тыс. российских рублей с целью содействия в беспрепятственном пересечении границы.

В действиях иностранца усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» Уголовного кодекса Украины. Сейчас стражи границы передали правонарушителя сотрудникам полиции для принятия правового решения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги