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Для заказа российской вакцины от коронавируса нет никаких оснований, поскольку в этом сегменте имеются более дешевые и надежные препараты, заявил гендиректор ГП «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов.

Он назвал сомнительным процесс разработки и испытаний вакцины-кандидата «Спутник V», поскольку «московский Институт Гамалеи начал разработку одним из последних, но объявил об успешном завершении второй фазы испытаний первым летом прошлого года». При этом из третьей фазы разработчик сих пор не вышел с обнародованными результатами.

«Не буду останавливаться на том, что полагаться на государственную российскую компанию в условиях российской вооруженной агрессии против Украины в вопросе обеспечения эпидемического благополучия всей страны - это невежество, как минимум», - пишет он в Facebook.

Жумадилов подчеркнул, что в сегменте векторных вакцин (к которым относится и российская вакцина-кандидат), существует значительная конкуренция: на разных этапах разработки находятся 18 производителей по всему миру. Среди них – авторитетные компании AstraZeneca, Johnson&Johnson и другие. При этом AstraZeneca уже имеет разрешение на использование в ряде стран, включая Великобританию.

«То есть пока для заказа российского продукта, в сегменте которого есть более дешевые, более эффективные, надежные вакцины, нет никаких рациональных оснований», - подытожил гендиректор Медзакупок.

Как известно, в середине августа Владимир Путин объявил о регистрации первой в России вакцины от коронавируса, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V».

Мировые эксперты выразили сомнение в действенности этой вакцины.
ForUm

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