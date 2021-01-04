также в разделеОбщество
Ткаченко призвал украинцев читать как минимум одну книгу в месяц 7
Нардепы предлагают узаконить оборот конопли в медицинских целях 13
Зеленскому доложили о положительной динамике по COVID-19 пятую неделю подряд 11
Минкультуры перестало составлять список рекомендованных для запрета сайтов 6
Нацполиция получила информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета 59
Спасатели нашли в Карпатах очередного покорителя гор 17
У Лукашенко обсуждали подрыв Шеремета 22
Гендиректор Медзакупок: Заказывать «Спутник V» нет никаких оснований 43
СВР: Россия может вторгнуться в Херсонскую область 71
Уровень заболеваемости COVID-19 в Украине превышает норму более чем в 7 раз 18
Пограничники получат 10 французских вертолетов 23
Водителей предупредили о тумане и мокром покрытии 10
В армии зафиксировано 10 новых случаев COVID-19 11
В Украине меньше 5 тысяч новых случаев СOVID-19 40
От коронавируса умерла оперная певица-волонтер Тарасова 49
МОЗ Украины исключил возможность регистрации российской вакцины 35
Карпаты заморозило и засыпало снегом 65
После ДТП в 2020 году в Украине погибло более 150 детей 23

Сдавать экзамен по украинскому языку в соответствии с законом должны прежде всего госслужащие и лица, приобретающие гражданство.

Об этом рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в эфире канала «Украина 24», передает Укринформ.

«Прежде всего это (экзамен на знание государственного языка - ред.) будет касаться тех, кто претендует на государственную службу, - это будут и министры, и чиновники, руководители областных государственных, районных администраций, госпредприятий, прокуроры. То есть те, кто будет заниматься непосредственно деятельностью, связанной с государственной властью. Относительно другой категории – это и те граждане, которые приобретают гражданство, граждане других стран, которые сдав государственный экзамен, имеют право получить гражданство нашего государства», - сказал языковой омбудсмен.

По его словам, некоторые категории не будут сдавать экзамен в 2021 году.

«Конечно, будут и те категории, которые не будут сдавать, по крайней мере в 2021 году, возможно, будут какие-то изменения в закон. Это касается прежде всего депутатов, такова норма закона, ничего не поделаешь, и правоохранительные структуры», - отметил Кремень.

В то же время языковой омбудсмен выразил убеждение, что «чиновник не должен пугаться своих знаний, и если он сдаст или не сдаст экзамен, он должен сказать об этом». Как сообщалось, Верховная Рада приняла Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» 25 апреля 2019 года. Его статьи внедряются в действие поэтапно. Подавляющее большинство его норм вступило в силу с 16 июля 2019 года. Согласно этому закону, вся реклама в Украине с 16 января 2020 должна быть только на украинском языке. Также закон обязывает всех представителей власти говорить на украинском и увеличивает количество украинского языка в СМИ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги