Сдавать экзамен по украинскому языку в соответствии с законом должны прежде всего госслужащие и лица, приобретающие гражданство.

Об этом рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в эфире канала «Украина 24», передает Укринформ.

«Прежде всего это (экзамен на знание государственного языка - ред.) будет касаться тех, кто претендует на государственную службу, - это будут и министры, и чиновники, руководители областных государственных, районных администраций, госпредприятий, прокуроры. То есть те, кто будет заниматься непосредственно деятельностью, связанной с государственной властью. Относительно другой категории – это и те граждане, которые приобретают гражданство, граждане других стран, которые сдав государственный экзамен, имеют право получить гражданство нашего государства», - сказал языковой омбудсмен.

По его словам, некоторые категории не будут сдавать экзамен в 2021 году.

«Конечно, будут и те категории, которые не будут сдавать, по крайней мере в 2021 году, возможно, будут какие-то изменения в закон. Это касается прежде всего депутатов, такова норма закона, ничего не поделаешь, и правоохранительные структуры», - отметил Кремень.

В то же время языковой омбудсмен выразил убеждение, что «чиновник не должен пугаться своих знаний, и если он сдаст или не сдаст экзамен, он должен сказать об этом». Как сообщалось, Верховная Рада приняла Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» 25 апреля 2019 года. Его статьи внедряются в действие поэтапно. Подавляющее большинство его норм вступило в силу с 16 июля 2019 года. Согласно этому закону, вся реклама в Украине с 16 января 2020 должна быть только на украинском языке. Также закон обязывает всех представителей власти говорить на украинском и увеличивает количество украинского языка в СМИ.