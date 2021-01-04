3 января в 15:50 к спасателям поста «Заросляк» Ворохтянского поисково-спасательного отделения обратилась туристка из Херсона и сообщила о том, что ее муж около 11:00 отправился на гору Говерла, потерял ориентировку и не может самостоятельно сойти с вершины. Связь с ним частично поддерживалась, сообщает ГосЧС.

В 16:00 для проведения поисково-спасательных работ были направлены спасатели поста «Заросляк» Ворохтянского поисково-спасательного отделения в составе четырех человек. В 16:50 туриста нашли в районе «Малой Говерлы». В медицинской помощи он не нуждался.

В 17:45 мужчину сопроводили учебно-спортивную базу «Заросляк».