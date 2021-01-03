В этом году Госпогранслужба ожидает получить еще 10 вертолетов Airbus Н125, а ровно год тому назад, 3 января 2020 года, в Киев прилетели два первых вертолета от французской компании Airbus Helicopter. Об этом сообщает пресс-служба погранведомства в воскресенье, 3 января.

Как отметил председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, новые вертолеты в 4-5 раз более экономичны по сравнению с Ми-8, которые есть на вооружении пограничников.

В течение года новые вертолеты подтвердили свою эффективность и экономичность и налетали почти 460 часов. В 2020-м их применяли для обучения летного и технического состава. При этом, обучение нередко сочеталось с воздушным мониторингом того или иного участка государственной границы.

В Госпогранслужбе уже подготовили шестерых специалистов, которые могут пилотировать Airbus Н125, а также 64 механика, которые способны обеспечивать надлежащее техническое состояние вертолетов для их эффективной эксплуатации. В 2020 году для Н125 обустроили два ангара в Харьковской области, по одному ангару в Сумской области и Киеве. Продолжаются подготовительные работы по сооружению ангара в Черниговской области.

В этом году украинское пограничное ведомство ожидает получить еще десять вертолетов Airbus Н125. Планируется, что эти машины уже прибудут с необходимым оптико-электронным оборудованием для мониторинга государственной границы и исключительной (морской) экономической зоны нашего государства.

Всего Госпогранслужба ожидает получить 24 новых вертолета Airbus Helicopter Н125.