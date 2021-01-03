В Мексике 32-летняя врач была госпитализирована после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer -BioNTech. Власть изучает этот случай.

Об этом сообщает Reuters.

Врач, имя которой не разглашается, была госпитализирована в отделение интенсивной терапии государственной больницы в северном штате Нуэво-Леон после того, как у нее возникли судороги, затруднение дыхания и высыпания.

Министерство здравоохранения Мексики заявило, что предварительный диагноз - энцефаломиелит (воспаление головного и спинного мозга).

В ведомстве добавили, что больная оказалась склонной к аллергическим реакциям, а во время клинических испытаний не было никаких данных о том, что у кого-то из испытуемых развивалось воспаление мозга после применения вакцины.

В Мексике вакцинация против Covid-19 стартовала 24 декабря, первыми прививки получили медицинские работники.

Напомним, первый случай побочной реакции на вакцину Pfizer выявлен в Финляндии.