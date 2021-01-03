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По оценкам ЮНИСЕФ, в первый день Нового года в мире родились 371 504 ребенка. Первый малыш 2021 года появился на свет на Фиджи.

Об этом сообщается на странице ООН в Twitter.

«Всего в 2021 году ожидается рождение 140 млн детей. Средняя продолжительность их жизни составит 84 года», - говорится в сообщении.

Ранее в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) заявили об угрозе голода десяти миллионов детей уже в следующем году. Речь идет о детях в Конго, Нигерии, Судане и Йемене.

Напомним, генсек ООН надеется, что 2021 год станет годом исцеления.
ForUm

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