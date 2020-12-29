Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш надеется на то, что 2021 год станет годом исцеления для человечества, мировой экономики и планеты.

Как передает Укринформ, об этом он сказал в своем новогоднем видеообращении.

«Давайте все вместе примиримся между собой и с природой, преодолеем климатический кризис, остановим распространение COVID-19 и сделаем 2021 год годом исцеления», - призвал Гутерреш.

Он добавил, что мир должен исцелится от последствий смертоносного коронавируса, подорванной экономики, а также устранить разделение общества.

«Если мы будем работать вместе, будем едины и солидарны друг с другом, эти лучи надежды могут просиять на весь мир. Таков урок этого самого трудного года», - отметил генсек ООН.

Гутерреш также пожелал всему населению мира счастливого и мирного Нового года.