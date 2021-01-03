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Водителей предостерегли о туманах на большей части территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора в воскресенье, 3 января.

«На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха -2 -5. Состояние покрытия сухое. На дорогах государственного значения проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков», - сказано в сообщении.

Проезд всеми участками дорог госзначения обеспечен. Дорожные организации задействовали для этого 464 единицы техники и 594 рабочих.

Напомним, Карпаты заморозило и засыпало снегом.
ForUm

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