Водителей предостерегли о туманах на большей части территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора в воскресенье, 3 января.
«На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха -2 -5. Состояние покрытия сухое. На дорогах государственного значения проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков», - сказано в сообщении.
Проезд всеми участками дорог госзначения обеспечен. Дорожные организации задействовали для этого 464 единицы техники и 594 рабочих.
Напомним, Карпаты заморозило и засыпало снегом.
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