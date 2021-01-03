Девять человек пострадали в ДТП возле Львова на трассе Киев-Чоп, двух из них госпитализировали.

По информации полиции Львовской области, авария произошла около 23-х часов 2 января в селе Пасеки Зубрицкие Пустомытовского района Львовской области на трассе Киев-Чоп.

Как предварительно установили правоохранители, водитель легковушки ВМW, 26-летний местный житель, не справился с управлением, в результате чего машина выехала на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, которым управлял 36-летний житель Луцка.

В результате столкновения травмированы восемь пассажиров микроавтобуса. Все они — жители Волыни, четверо из которых — несовершеннолетние в возрасте 17 лет, один — 18-летний, двое — в возрасте 20 лет и один — 52 года.

«После обследования медики госпитализировали 17-летнюю пассажирку микроавтобуса, все остальные пассажиры после оказания помощи были отпущены домой. Также травмирован и госпитализирован водитель BMW», — отчитываются в полиции.

Следователи Пустомытовского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.