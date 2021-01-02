также в разделеПроисшествия
В Ривненской области на ходу загорелся пассажирский поезд 8
На Сумщине полицейские протаранили автовоз 8
В Славском останавливался кресельный подъемник, спасатели сняли 74 человек 24
В новогоднюю ночь на Закарпатье утонул 24-летний парень 13
В Николаеве из-за салюта едва не сгорела квартира 14
Военному, сделавшему инвалидом сослуживца, грозит до 10 лет тюрьмы 18
В Украине за сутки – 9432 новых случая COVID-19 59
ООС: Боевики в этом году уже совершили 6 обстрелов 11
На Николаевщине вандалы осквернили около 100 могил 13
Под дверь квартиры тещи Шабунина тоже подложили взрывчатку 23
ОГП: В гранатах под дверью квартиры матери Шабунина не было взрывчатки 31
Вчера боевики 5 раз обстреляли позиции украинских военных 8
Возле квартиры матери Шабунина обнаружили взрывчатку 49
На Донбассе погиб украинский военный 23
На Донбассе оккупанты 7 раз нарушили перемирие 11
На Закарпатье создали 7 новых артобъектов для туристов 10
В Польше разбился дельтаплан украинских контрабандистов 18
В Кременчуге петарда оторвала пальцы 10-летней девочке 10

Патрульная полиция в первый день нового года, 1 января, составила 267 административных материалов на водителей с признаками опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Департамента патрульной полиции НПУ.

«1 января на улицы населенных пунктов выехали 1577 экипажей патрульной полиции. От наших граждан на спецлинию 102 поступило 7294 вызова. Патрульные составили 267 админматериалов на водителей за управление с признаками опьянения», - указали в пресс-службе.

Напомним, в ЦОЗ, со ссылкой на статистику патрульной полиции, отметили, что за 11 месяцев 2020 года были зафиксированы 4118 ДТП из-за управления транспортным средством в нетрезвом состоянии, в результате чего погибли 97 человек и 1425 человек были травмированы.

К тому же, из-за пешеходов в нетрезвом состоянии было совершено 58 ДТП, в результате которых погибли 14 человек и 32 были травмированы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги