На станции в Ровненской области утром в субботу, 2 января, загорелся электропоезд сообщением Николаев-Ивано-Франковск-Рахов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в области.

«2 января в 10:40 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что во время движения загорелся электропоезд сообщением Николаев-Ивано-Франковск-Рахов на железнодорожной станции города Радивилов. На место вызова было направлено дежурное отделение бойцов 7 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Ривненской области», - говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание произошло в районе мотокомпрессора редуктора в середине кузова локомотива.

Спасатели с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание. Пожара удалось не допустить. Жертв и пострадавших среди пассажиров и персонала электропоезда нет.

Электропоезд состоял из 12 вагонов, в которых находилось 228 пассажиров и 26 проводников. Всех пассажиров эвакуировали работники полиции совместно с работниками железной дороги.

Сейчас устанавливаются обстоятельства чрезвычайного происшествия.