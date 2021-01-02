также в разделеПроисшествия
За первый день нового года поймали более 260 пьяных водителей 7
На Сумщине полицейские протаранили автовоз 8
В Славском останавливался кресельный подъемник, спасатели сняли 74 человек 24
В новогоднюю ночь на Закарпатье утонул 24-летний парень 13
В Николаеве из-за салюта едва не сгорела квартира 14
Военному, сделавшему инвалидом сослуживца, грозит до 10 лет тюрьмы 18
В Украине за сутки – 9432 новых случая COVID-19 59
ООС: Боевики в этом году уже совершили 6 обстрелов 11
На Николаевщине вандалы осквернили около 100 могил 13
Под дверь квартиры тещи Шабунина тоже подложили взрывчатку 23
ОГП: В гранатах под дверью квартиры матери Шабунина не было взрывчатки 31
Вчера боевики 5 раз обстреляли позиции украинских военных 8
Возле квартиры матери Шабунина обнаружили взрывчатку 49
На Донбассе погиб украинский военный 23
На Донбассе оккупанты 7 раз нарушили перемирие 11
На Закарпатье создали 7 новых артобъектов для туристов 10
В Польше разбился дельтаплан украинских контрабандистов 18
В Кременчуге петарда оторвала пальцы 10-летней девочке 10

На станции в Ровненской области утром в субботу, 2 января, загорелся электропоезд сообщением Николаев-Ивано-Франковск-Рахов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в области.

«2 января в 10:40 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что во время движения загорелся электропоезд сообщением Николаев-Ивано-Франковск-Рахов на железнодорожной станции города Радивилов. На место вызова было направлено дежурное отделение бойцов 7 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Ривненской области», - говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание произошло в районе мотокомпрессора редуктора в середине кузова локомотива.

Спасатели с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание. Пожара удалось не допустить. Жертв и пострадавших среди пассажиров и персонала электропоезда нет.

Электропоезд состоял из 12 вагонов, в которых находилось 228 пассажиров и 26 проводников. Всех пассажиров эвакуировали работники полиции совместно с работниками железной дороги.

Сейчас устанавливаются обстоятельства чрезвычайного происшествия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги