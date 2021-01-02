также в разделеПолитика
Президент Молдовы Санду посетит Украину 12 января 11
Медведчук: «Биолек» подал на регистрацию в Украине вакцину «Спутник V» для ее производства и вакцинации украинских граждан 20
Зеленский о спецоперации в Сирии: Украина всегда будет возвращать всех своих граждан 32
«Уже перешел на детей, рассказывая сказки»: В сети критикуют обращение Зеленского 2683
Два телеканала снова показали поздравление Порошенко вместо Зеленского 327
Мендель о нарушении «тишины» на Донбассе: На мирной территории тоже ежедневно можно услышать взрывы или выстрелы 14
Кулеба: Мы ожидаем от администрации Байдена рок-н-ролла 20
Порошенко заявил, что санкционировал операцию по «вагнеровцам» в 2018 году 44
Зеленскому не доверяют почти 60% украинцев 19
Украина получила агреман на назначение Маркаровой послом в США 24
Не Порошенко: Опрос показал конкурента Зеленского во втором туре выборов 430
Кулеба: Украине необходимо двойное гражданство, но не с Россией 35
Зеленский подписал закон о внутреннем водном транспорте 11
Блогер: «Из двух тюрем выбирают ту, которая комфортнее» - сказал Юрий Назаров и женился на дочери олигарха Юрия Бойко» 46
Бизяев: Для производства российской вакцины, о котором договорился Медведчук, украинской власти нужно принять политическое решение 36
ОП: Тупицкий не может созывать специальное заседание КСУ 32
Зеленский уехал на Прикарпатье 19
КСУ: Зеленский должен немедленно отменить «ничтожный» указ по Тупицкому 46

Украина рассчитывает в 2021 году провести очередной саммит в Нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины, дипломатический советник президента Игорь Жовква в статье, опубликованной в субботу, 2 января, на сайте ZN.UA.

«В 2021 году мы ставим цель провести следующий саммит в Нормандском формате. Его стратегической задачей будет обсуждение ключевого вопроса установления мира в Донбассе на украинских условиях. Здесь и в дальнейшем мы рассчитываем на поддержку наших партнеров по Нормандскому формату - Германии и Франции», - написал Жовква.

Он также отметил, что будет продолжаться работа над реализацией договоренностей лидеров стран "нормандской четверки" в Париже.

Среди тактических задач Жовква назвал сохранение текущего перемирия, активизацию работы Трехсторонней контактной группы, дальнейший обмен удерживаемыми лицами, функционирование имеющихся КПВВ и полноценное открытие новых, разведение сил и средств на новых согласованных участках, реализацию обновленного плана разминирования, обеспечение доступа МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам, беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ на оккупированные территории.

Кроме того, Украина продолжит работать над усилением международного давления на РФ для выполнения ею своих обязательств.

«Санкции в отношении России помогают Украине в процессе мирного урегулирования, поэтому должны сохраняться до полного восстановления статус-кво, над чем украинская дипломатия работает нон-стоп из года в год и в дальнейшем будет успешно работать», - подчеркнул замруководителя Офиса президента.

Жовква также отметил, что в 2020 году вопрос Крыма был возвращен в международную повестку дня.

«Это означает, что в 2021 году мы должны делать акцент на содержательной работе. Важными станут результаты саммита лидеров государств-партнеров в поддержку международного формата Крымской платформы», - отметил Жовква, отметив, что его готовятся провести в Украине летом 2021 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Теги