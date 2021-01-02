В Сумской области автомобиль полицейских, в котором находилось четверо правоохранителей, протаранил автовоз, два человека пострадали. Об этом в субботу, 2 января, сообщают Вартови эспрессо со ссылкой на полицию области.

«ЧП произошло на автотрассе Сумы-Киев-Юнаковка, вблизи села Сула Сумского района. В результате столкновения служебного автомобиля Рено-Дастер и грузовика-автовоза пострадали двое правоохранителей», – сказано в сообщении.

На месте аварии работала бригада «скорой помощи» и следственно-оперативная группа Сумского райотдела полиции.

В полицейском авто находились четверо работников служб и подразделений полиции из другой области. Водителя и одного из пассажиров легковушки медики доставили в больницу.

Водителю грузовика медицинская помощь не понадобилась.