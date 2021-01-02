также в разделеПроисшествия
В Славском останавливался кресельный подъемник, спасатели сняли 74 человек 23
В новогоднюю ночь на Закарпатье утонул 24-летний парень 13
В Николаеве из-за салюта едва не сгорела квартира 13
Военному, сделавшему инвалидом сослуживца, грозит до 10 лет тюрьмы 17
В Украине за сутки – 9432 новых случая COVID-19 56
ООС: Боевики в этом году уже совершили 6 обстрелов 11
На Николаевщине вандалы осквернили около 100 могил 13
Под дверь квартиры тещи Шабунина тоже подложили взрывчатку 23
ОГП: В гранатах под дверью квартиры матери Шабунина не было взрывчатки 31
Вчера боевики 5 раз обстреляли позиции украинских военных 8
Возле квартиры матери Шабунина обнаружили взрывчатку 49
На Донбассе погиб украинский военный 23
На Донбассе оккупанты 7 раз нарушили перемирие 11
На Закарпатье создали 7 новых артобъектов для туристов 10
В Польше разбился дельтаплан украинских контрабандистов 18
В Кременчуге петарда оторвала пальцы 10-летней девочке 10
Суд на Житомирщине арестовал более 700 кг нелегального янтаря 8
В плену боевиков – 251 украинец 26

В Сумской области автомобиль полицейских, в котором находилось четверо правоохранителей, протаранил автовоз, два человека пострадали. Об этом в субботу, 2 января, сообщают Вартови эспрессо со ссылкой на полицию области.

«ЧП произошло на автотрассе Сумы-Киев-Юнаковка, вблизи села Сула Сумского района. В результате столкновения служебного автомобиля Рено-Дастер и грузовика-автовоза пострадали двое правоохранителей», – сказано в сообщении.

На месте аварии работала бригада «скорой помощи» и следственно-оперативная группа Сумского райотдела полиции.

В полицейском авто находились четверо работников служб и подразделений полиции из другой области. Водителя и одного из пассажиров легковушки медики доставили в больницу.

Водителю грузовика медицинская помощь не понадобилась.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3920 грн.
4
Теги