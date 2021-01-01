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Девять граждан Украины, которые находились в лагерях для гражданских лиц в Сирии, вернулись в Киев, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Домой наконец вернулись наши граждане из Сирии – это женщины с детьми. Несколько лет их удерживали в чрезвычайно ужасных условиях в лагерях для перемещенных лиц. Там, где нет жизни, и где ад становится повседневностью», - написал он в Telegram.

Зеленский подчеркнул, что для государства это было одним из самых сложных задач последнего времени - достать их оттуда.

«Для этого работали и наши дипломаты, и спецслужбы Украины и партнерские спецслужбы. Это о реальной, а не фейковый спецоперации. Это о том, как все происходит в реальной жизни, а не в боевиках или на ток-шоу», - заявил президент.

Сначала на пути стояли интенсивные боевые действия на территории Сирии, а затем действовало существенное ограничение из-за пандемии.

«Отсутствие единых центров власти в регионе, геополитические торги, постоянные изменения позиций партнеров. Все это затрудняло работу. Но нам удалось», - заявил президент, добавив, что Украина всегда будет возвращать домой всех своих граждан.

Как сообщал ForUm, 31 декабря Украина забрала двух женщин – крымских татарок и семерых детей из лагеря для беженцев закрытого типа Рож, расположенного на северо-востоке Сирии и подконтрольного администрации Сирийских демократических сил.
ForUm

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