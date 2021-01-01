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Всемирная организация здравоохранения предоставила так называемое «чрезвычайное одобрение на применение» вакцине против нового коронавирусного заболевания COVID-19 разработки компаний Pfizer и BioNTech.

Этот шаг, говорится на сайте ВОЗ, «открывает странам двери к ускорению их собственных процедур одобрения для импорта и применения этой вакцины», передает Радио Свобода.

Также это одобрение – первое со стороны ВОЗ в течение нынешней пандемии - дает возможность получить эту вакцину для ее распределения Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) и Панамериканской организации здравоохранения.

В настоящее время ряд стран уже одобрили несколько вакцин. Преимущественно речь идет об аналогичных «чрезвычайных разрешениях на применение», которые не являются полноценными одобрениями, но дают возможность начать прививки немедленно. Объявление было сделано ровно через год после того, как 31 декабря 2019 ВОЗ получила первое сообщение о таинственном заболевании, похожем на пневмонию, обнаруженное в городе Ухане в Китае. Вскоре выяснили, что его вызывает новый коронавирус, известный ныне как SARS-CoV-2. В настоящее время число зарегистрированных в мире случаев заболевания превысило 83 миллиона, а число зарегистрированных умерших от него превысило 1,8 млн человек. Как считают, на самом деле оба числа выше.
ForUm

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