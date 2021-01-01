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Следователи ТУ ГБР в городе Николаеве завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего срочной военной службы одной из воинских частей Одесской области, который обвиняется в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности с применением насилия, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 406 УК Украины).

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Следствием установлено, что 9 февраля 2019 военнослужащий будучи недоволен поведением солдата по поводу несения им службы в суточном наряде, стремясь продемонстрировать свое мнимое преимущество и утвердить свой авторитет в коллективе, дважды ударил его в селезенку, чем вызвал ее разрыв, а также забрюшинную гематому с внутрибрюшным кровотечением.

В результате потерпевшему военнослужащему установлена ​​III группа инвалидности, его уволили из рядов Вооруженных сил Украины по состоянию здоровья.

Обвинительный акт направлен в суд.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляла военная прокуратура Одесского гарнизона. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.
ForUm

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